『鬼滅の刃』のハロウィン2025イベントが開催されることを受け、記念ビジュアルが公開された。炭治郎や冨岡義勇のほか、上弦の鬼たちが「狼」の装いに身を包んだキャラクターたちを見ることができる。【画像】可愛い？怖いよ…狼姿の猗窩座公開された『鬼滅の刃』新イラスト現在、ufotableWEBSHOPにて、「ハロウィン2025 イベント」グッズが販売中。アクリルスタンドなどの定番商品に加え、ハロウィンの雰囲気が味わえる光る