小学1年生の息子との朝の送迎を1年間記録した父親の動画が、SNSで大きな反響を呼んでいます。登校前に毎日交わしていたグータッチ。その何気ない日課の中に、1年間で見せた息子の変化と成長が刻まれていました。動画を投稿したのは、YouTubeチャンネル「えむsチャンネル」を運営するシングルファーザーのえむとしさん（@emus09_23）です。【写真】シングルファーザーが撮り続けた、小1息子の「朝の送迎」1年間の記録動画には、よう