2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）に出展する住友館で実施されている、来場者参加型プログラム「植林体験」において、参加者が植えた苗木を未来に向けて育む森の名称が『いのちの森』に決定した。『いのちの森』は、住友館建築のために伐採された跡地を含む、愛媛県新居浜市に位置する住友グループ所有の森の一部だ。植林体験により集まった苗木は、数十年、数百年にわたってこの森の中で育ち、未来へ継承されていく。この名