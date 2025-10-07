コメの価格高騰で日本酒にも値上げの波が押し寄せている。全国的に、高値で取引が続く主食用に生産を転換する農家が増え、酒米の作付けが減少し、価格が上昇しているためだ。酒蔵は価格転嫁を検討するが、消費者離れにつながりかねず、厳しい判断に迫られている。（石塚格、松崎美保）「病虫害など大きな被害はなく、作柄は平年並み。おいしい酒になって皆さんに飲んでもらいたい」酒米「夢ささら」の収穫が最盛期を迎えた３