2025年10月2日、中国のポータルサイト・捜狐に劇場版「鬼滅の刃」無限城編が中国で公開されたらどれほどの興行収入になるのかを考察した記事が掲載された。記事はまず、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来が世界的に大ヒット上映中で、現在までの世界累計興行収入は6億540万ドル（約893億円）に達している。これは世界映画史上初めて興行収入6億ドル（約885億円）を突破した日本映画である。その人気があまりにも爆発