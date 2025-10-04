「今まで見たことない」「見ていて笑っちゃう」――あの糸井重里さんや黒柳徹子さん、藤あや子さんらも絶賛のベストセラー猫写真集『必死すぎるネコ』シリーズをはじめ、コミカルで愛おしい猫たちの決定的瞬間を収めた猫写真集を多く世に出し話題を集めている猫写真家・沖昌之さんが、2025年10月3日〜10月9日までの間、富士フイルムフォトサロン 名古屋にて【沖 昌之写真展「これネコそれネコ？」】を開催中！そこでFRaU webでは