文部科学省＝東京・霞が関文部科学省は30日、トランプ政権下の米国など海外から優秀な若手研究者や博士課程の学生の受け入れを支援する事業の対象として、沖縄科学技術大学院大や金沢大など11大学を選んだと発表した。科学技術振興機構（JST）が運用する大学ファンド（基金）の運用益を活用し、費用を助成する。他に選ばれたのは九州大、京都大、神戸大、筑波大、東京科学大、東京大、名古屋大、広島大、北海道大。文科省は米