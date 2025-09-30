女優の広瀬すず（27歳）が、9月29日にソニー・ピクチャーズの公式YouTubeチャンネルで公開された「映画『宝島』公開記念！たぎる！本音トークスペシャル」で、共演した栄莉弥から“告白”を受け、顔を赤くしながら「もっと言ってもらっていいよ」と喜んだ。映画「宝島」に出演している妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太、塚本晋也、中村蒼、瀧内公美、栄莉弥による本音トークが行われ、「共演して『この人、意外と……』と思