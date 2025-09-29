GMOインターネットグループは2025年9月25日、都内で「GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式 2025」を開催した。AIやロボティクスに関する、産官学のキーマン達が集結して多数の講演が行われた。総合司会はフリーアナウンサーの加藤綾子氏がつとめた。オープニングに登壇したGMOインターネットグループ株式会社 グループ代表 熊谷 正寿氏・ヒューマノイドへの期待を表明し、ヒューマノイドのレンタルサービスを既にはじめているこ