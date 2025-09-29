中国メディアの第一財経は28日、中古車販売店の73％超が赤字だとする記事を掲載した。記事はまず、「中古車販売店の経営は厳しい試練に直面し、今年上半期（1〜6月）には7割超が赤字だ」とし、自動車業界団体の中国汽車流通協会が28日に公表した中古車販売店の経営環境に関する調査結果を取り上げた。それによると、上半期の中古車販売店の赤字比率は73．6％に上昇した。中古車市場での取引台数は前年同期比1．99％増の957万1000台