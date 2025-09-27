記事のポイントレトロフェットは2024年秋コレクションで新たにオフィスウェアを提示した。インスタ活用キャンペーンが33万再生を超え、EC売上は前年比30％増となった。ブランドはSNSで顧客との絆を深め、距離を縮める重要性を学んだ。レトロフェット（Retrofête）にとって、2024年秋コレクションには大きな期待が寄せられていた。同ブランドは華やかなパーティードレスで知られるニューヨーク拠点のファッションレーベルだが