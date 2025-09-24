布製ソファにはダニが潜んでいることが多く、定期的な手入れが必要です。布製ソファの手入れ方法について、エアコンクリーニングやハウスクリーニングなどの生活関連サービスに特化したインターネット商店街である「くらしのマーケット」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。公式アカウントでは「気がつけば、ずっと放置しているソファ。何とかして、手軽にお掃除したいですよね」と投稿。布製ソファの手入れ方法