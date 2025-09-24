投打二刀流で打撃成績は落ちると予想されていたが…またしても予想を上回る結果を叩き出してしまった。ドジャースの大谷翔平投手は今季、打者として打率.283、53本塁打、99打点、OPS1.015をマークしている。前人未踏の「50-50」達成などキャリアハイを残した昨季に迫る成績だが、今季の開幕前にここまでの成績を残すとは予想されていなかった。昨季はDHに専念したことで、打率.310、54本塁打、130打点、59盗塁、OPS1.036という