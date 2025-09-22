試合後、取材に応じるドジャースのデーブ・ロバーツ監督【写真：小谷真弥】フルカウント

佐々木朗希のメジャー復帰が内定 指揮官「必要なことをやった」

  • ドジャースのロバーツ監督は現地時間21日、佐々木朗希の復帰を明言した
  • 本拠地のジャイアンツ戦後、次の敵地ダイヤモンドバックス戦から復帰
  • 「彼はチャンスを得るために必要なことをやった」と述べた
