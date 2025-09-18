「香山フォーラム」で基調講演する中国の董軍国防相＝18日、北京（共同）【北京共同】中国の董軍国防相は18日、北京で開催中の安全保障に関する国際会議「香山フォーラム」で基調講演した。「台湾独立のたくらみを決して許さない。外部のいかなる武力干渉も打ち砕く用意がある」と述べ、台湾の頼清徳政権や日米をけん制した。董氏は「力による平和」を掲げるトランプ米政権を念頭に、「軍事力の絶対的優勢を主張」することは「