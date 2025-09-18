Disney＋（ディズニープラス）のドラマ『幻惑』（仮題）の制作会社が済州（チェジュ）での撮影現場で発生したゴミを不法に投棄したとして、100万ウォン（約10万6000円）の過料処分を受けることになった。済州市当局は17日、国民申聞鼓への回答を通じて「廃棄物管理法に違反したことにより100万ウォンの過料賦課対象に該当する」とし「これに伴い、関連法人に対して過料賦課処分手続きを履行している」と明らかにした。続けて「該当