ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１８日、うどん店「丸亀製麺」などを運営するトリドールホールディングス（ＨＤ）が１７日に店長の年収を最大２０００万円とする人事制度を導入すると発表したことを報じた。現在の最大５２０万円から引き上げる。今後３年間で２０００万円級を１０人育成する。トリドール傘下の国内店舗は約１１５０店。３年間で制度の対象者を３００人に増やし、等級ごとに給与