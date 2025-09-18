「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（9月11日（木）〜9月17日（水））注目した数字をご紹介します。6億3700万ドル英PEのビトルビアン、6億3700万ドルをディープインテントに投資英国拠点のプライベートエクイティ企業ビトルビアン・パートナーズが、ヘルスケア特化型DSPのディープインテントに6億3700万ドル（約950億円）の戦略的投資を行った。同社は初めてアドテク分野に参入することとなった。今回の出資は、