3連休最終日の15日に、滋賀県内を走る新名神高速道路で目撃されたのは、友人たちとの楽しいドライブが一転した恐怖の横転事故です。映像に映っているのは、事故を起こした車が柵のようなものにぶつかり火花を散らしながら道路上で回転する様子です。車内では、「うわー！」「やばい！やばい！やばい！」「びっくりした！」と悲鳴が響き渡りました。目撃者は「フラフラしているかなと前々から見ていて、工事用か何かの赤と白で交互