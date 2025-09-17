第22回中国・東南アジア諸国連合（ASEAN）博覧会が9月17日に広西チワン族自治区南寧市で開幕し、ASEAN諸国のほか計60カ国から企業約3200社が出展しています。展示総面積は16万平方メートルに及び、メイン会場には初めて広さ1万平方メートルの人工知能（AI）専門館が設置され、約200社のハイテク企業が集結し、約1200件の革新的な製品が集中的に展示されています。この専門館は同博覧会史上最大の単体テーマ館でもあります。また、