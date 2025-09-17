空飛ぶクルマを活用した新たな旅をPRするJR東日本の喜勢陽一社長（左）＝8月29日、高輪ゲートウェイ駅前改札を出たら空飛ぶクルマで観光地へひとっ飛び―。次世代の移動手段としてスタートアップ（新興企業）などが開発中の空飛ぶクルマを活用した新たな旅の形を、鉄道各社が続々と提案している。機体の安全性を担保する型式証明の取得を前提に、2028年にもサービスが始まる可能性がある。JR東日本は、岩手県雫石町で牧場を中