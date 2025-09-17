2025年9月16日、韓国・朝鮮日報によると、ソウル市に住む10世帯に4世帯は1人で暮らす「単独世帯」と集計された。高齢化が進み、初めて高齢者世帯の割合が3割を超えた。ソウル市が15日に公表した報告書によると、昨年の単独世帯の数は約166万世帯で、全体の39．9％を占めた。次いで2人世帯が26．2％、3人世帯が18．6％、4人世帯が12．3％となっている。単独世帯数は15年に比べ48．9％増加したが、4人世帯は同期間に27．1％減少した