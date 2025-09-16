歌手のファサが独自のファッションセンスと自由奔放な魅力を披露した。【画像】公然わいせつ罪で告発されたファサのダンスファサは9月15日、自身のインスタグラムに「Taiwan, My Love」というメッセージと複数の写真を投稿。ステージからオフのひとときまで、多彩な姿を見せた。13日には高雄音楽センターでソロ公演『HWASA LIVE TOUR [Twits] in Kaohsiung』を開催。ファサは、ピンクのホルターネックトップに黒のショートパンツを