セレッソ大阪U-18のGKイシボウ拳（３年）が秘めるポテンシャルは特大だ。武器は195センチ・82キロの恵まれたフィジカル。長い手足を活かしたセービングとクロスボールの処理でゴール前に立ちはだかる。高校２年生だった昨年からトップチームに２種登録され、先月末には来季からのトップチーム昇格も発表。ナイジェリア出身の父と日本人の母を持つ守護神は、C大阪の将来を担う存在として期待されている。潜在能力の高さは早く