¡ÊÂçÍø¼Â / Minoru Ohtoshi¡Ë¡ûÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÂçÍø¼Â¡Ê¤ª¤ª¤È¤·¡¦¤ß¤Î¤ë¡Ë1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»öÌ³½ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£Ãæ³Ø¡¦¹â¹»Ìîµå¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤Î¼èºà¤¬¼ç¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¹â¹»Ìîµå·ÑÅêÏÀ¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¡¢´ë²è¡¦¹½À®¤Ë¡Ø¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¶Ë°Õ¡Ù¡ÊµÈ¸«°ìµ¯Ãø/ÃÝ½ñË¼¡Ë¡¢¡ØÆ³¤¯ÎÏ-¼«Áö¤¹¤ë½¸ÃÄºî¤ê-¡Ù¡Ê¹â¾¾¾¦¡¦Ä¹Èø·ò»ÊÃø/ÃÝ½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¹â¹»Ìîµå·ãÀï¶è¿ÀÆàÀî