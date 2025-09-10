血液の成分は、約55％が血漿であり、その約90％を水が占めています。そして、血漿の残りの約10％を糖や脂質、たんぱく質、電解質（ミネラル）、ホルモンなどが占めています。血液全体で考えると約5.5％です。このわずか数％ほどの物質の内容に偏りがあったり、また、割合が少し増えるだけで血液はドロドロになり動脈硬化につながってしまいます。そのため、動脈硬化を予防するには、血液をサラサラにする栄養素や食品を意識して摂