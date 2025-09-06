「オリックス３−１日本ハム」（６日、京セラドーム大阪）日本ハムが痛恨の逆転負けで連敗を喫した。５連勝した首位ソフトバンクとのゲーム差は４に開いた。打線は二回に３連打で１点を先制したが、その後は好機を思うように生かせなかった。新庄監督は「あんな走塁ミスをしてたら、勝てるものも勝てないね。あんな簡単な。その選手を使っているのは俺だから。俺のミスですかね」と自分を責めた。１−１の六回は無死一、二