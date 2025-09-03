ジャッジですら1回なのに…ぶっちぎりの記録「120」の大台に乗ったのは初めてだった。ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地・パイレーツ戦で自己最速かつ球団最速となる打球速度120マイル（約193.1キロ）の一発を放った。そんな中、MLB公式のサラ・ラングス記者が衝撃の記録を綴った。上には上がいるということか――。ラングス記者が自身のX（旧ツイッター）で公開したのはスタットキャストが導入された2015年以