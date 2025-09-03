2日午後4時ごろ（現地時間）、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の専用列車「太陽号」が北京駅に到着した。この日午前6時ごろ遼寧省の瀋陽を通過した列車が海外メディアのカメラに捕捉されてから10時間後だ。金委員長は5回目となる訪中日程を専用車両ナンバープレート外交で始めた。4時19分ごろ、金委員長が乗ったベンツ・マイバッハ専用車の行列は建国門前の交差点を通過し、朝陽区の北朝鮮大使館に向かった。列車に