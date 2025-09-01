左：カラスデーツミルクシェイク、右：マンゴー＆サーゴミルクシェイク2025年大阪・関西万博 アラブ首長国連邦パビリオン（UAEパビリオン）のレストランでは、2025年9月1日（月）から、期間限定の新作ドリンク2種を提供する。今回登場するのは、『カラスデーツミルクシェイク』と『マンゴー＆サーゴミルクシェイク』の2種類。いずれもUAEの食文化に着想を得た、UAEパビリオンならではの完全オリジナルレシピだ。販売期間は9月30日