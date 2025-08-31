先発マウンドに上がるも初球を死球「SATO presents 高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」が31日、バンテリンドームで行われ、イチロー氏は先発マウンドに上がったが、プレーボール初球で死球を与えてしまった。先頭打者で左打席に入った下田芽音（めのん）さん（福知山成美）に134キロを投じるも右脇腹付近に死球を当ててしまった。さらに3番の右打者、矢島莉々果（やじま・りりか）外野手（神戸弘陵学園）にも2球