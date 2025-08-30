なぜ水を嫌がらない？ターキッシュバンの特徴 ターキッシュバン（Turkish Van）はトルコ原産の猫で、その名のとおり「トルコの（Turkish）ヴァン湖周辺（Van）」に古くから生息していたとされています。 水を嫌がらない明確な理由はまだ解明されていませんが「被毛に油分が多く、防水性が高い」ことが、一因と考えられています。 実際に、世界的に有名な動物写真家の岩合光昭さんも、ターキッシュバン