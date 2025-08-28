「このまま寝たきりの可能性が高いです」。生後40日で息子の脳性まひを告知された看護師の柴田直美さん。そこから懸命にリハビリを続け、身体機能は向上するも、幼稚園の入園を断られることが続いて── 。（全2回中の1回） 【写真】脳性まひの告知を受けたころにNICUで撮った柴田さん親子の写真 ほか（全12枚） 「はっきり説明していただいて大丈夫です」 人工呼吸器をつけている生後1日目の息子さん