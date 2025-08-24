◆明治安田Ｊ２第２７節藤枝４―１愛媛（２３日、藤枝サ）藤枝ＭＹＦＣが愛媛を４―１で下し、５試合ぶりの勝利。１―１の後半１３分にＭＦ浅倉廉（２４）が２戦連続となるゴールを挙げて勝ち越すと、同２０分にはＪ１新潟から復帰したばかりのＦＷ矢村健（２８）が加点した。ホームでの白星は５月３１日の山形戦以来５試合ぶりで、４得点は今季最多タイ。歓喜の瞬間は後半２０分だった。右サイドを抜け出した藤枝・浅倉が中