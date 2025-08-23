ロッキーズ戦を休養に当てた大谷(C)Getty Images投打二刀流の挑戦によって、蓄積疲労と怪我のリスクが付きまとう大谷翔平（ドジャース）。その起用法を巡って異論が飛んだ。現地時間8月21日に敵地で行われたロッキーズ戦。ドジャースは大谷に欠場させた。産休制度に相当する「父親休暇リスト」に入った4月18、19日以来の欠場となった彼が、「休養」という形で試合を休むのは、昨年5月1日以来の出来事でもあった。【動画】衝撃