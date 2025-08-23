大谷翔平の“休養”に米解説が異論爆発！ ド軍の起用法に疑念「怪我をするまでは打て！ 怪我をするまでは投げろ！」

ロッキーズ戦を休養に当てた大谷(C)Getty Images

投打二刀流の挑戦によって、蓄積疲労と怪我のリスクが付きまとう大谷翔平（ドジャース）。その起用法を巡って異論が飛んだ。

現地時間8月21日に敵地で行われたロッキーズ戦。ドジャースは大谷に欠場させた。産休制度に相当する「父親休暇リスト」に入った4月18、19日以来の欠場となった彼が、「休養」という形で試合を休むのは、昨年5月1日以来の出来事でもあった。

【動画】衝撃！大谷翔平の右足に151キロの打球が直撃したシーン

無論、先発登板した前日の試合で、痛烈なライナーが右太ももを直撃した身体のケアを慮っての措置でもあった。しかし、デーブ・ロバーツ監督が「ゆっくり寝て、遅れて来ていいと言った」と発言したように、その起用法には大谷の疲労を相当に配慮した意図も垣間見えた。

ただ、大谷が「僕から（休養を申し出た）というわけではなく、フロントもそうですし、監督とも話しながら、このタイミングがいいんじゃないかということ」と明かした起用法を巡っては、米解説からも疑問の声が上がった。

かつてレッドソックスなどで活躍したケビン・ミラー氏は、MLB公式ネット局『MLB Network』の番組「MLB Now」において、「信じてくれ。彼はもっと引っ張って、使わないとダメだ」と指摘。「フィールド上でのちょっとした乱れぐらいは許容すべきだ」と訴えた。

以前から「過度に制限するのはもうごめんだ」と大谷の起用法に疑問を呈していたミラー氏は、「ハッキリと言わせてもらう。ショウヘイ・オオタニは投打二刀流をやるために10億ドル近い金額を貰っているんだ。年に5、60本のホームランを打つためじゃない。二刀流をやるために契約したんだ」と力説。コンディションを懸念した“過保護”的な使い方に改めて苦言を呈した。