2025年1月から7月に倒産した脱毛サロンは、前の年の3倍となる12件にのぼることが帝国データバンクの調査で明らかになりました。脱毛サロン業界を巡っては、最大手の「ミュゼプラチナム」を運営していた「MPH」が東京地裁から破産手続きの開始決定を受けるなど、この2年間で50万人以上の利用者が影響を受けたとみられています。