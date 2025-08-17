フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスは、昨シーズンにチームトップの11ゴールを挙げた中村敬斗が開幕２試合を欠場した。今夏の日本ツアーに帯同しなかった日本代表MFは、現時点でまだ合流していない。クラブは「コンディション不良」と説明しているが、フランスメディアは、退団を望む選手と認めないクラブが対立していると報じている。そんななか、１−０で勝利した第２節のギャンガン戦の後、カレル・ヘラールツ