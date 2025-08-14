猛暑の影響は、お隣の国でも…。きょうも気温が一部地域で35℃に達し、猛暑警報が出された韓国。北東部にある畑では、白菜が収穫時期を迎えていますが…記者「葉は黒ずみ、中はドロドロに溶けています」変色していました。上空から見てみると、一面に植えられた全ての白菜が同じような状態になっています。農家「高温で全て溶けて、今、収穫が全くできてない状態です」全ての白菜が売り物にならないということで、被害額は1500万円