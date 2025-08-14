観客動員数1000万人超えのヒット映画に助演として出演した40代の韓国俳優が妻を暴行したと通報され、警察が出動していたことが明らかになった。【画像】韓国の有名人、妻への“暴行映像”拡散8月14日、『聯合ニュース』によると、警察は7月24日午後、京畿道・富川（プチョン）市で40代の俳優A氏が妻を暴行したという通報を受けた。当時、A氏は妻と口論になり、家を出ようとしたところ、妻がそれを阻もうとした過程で揉み合いになっ