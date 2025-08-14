【MLB】エンゼルス - ドジャース（8月13日・日本時間14日／アナハイム）【映像】大谷VSトラウト、圧巻の6球真っ向勝負（ノーカット）ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・投手」で今季9度目の先発登板。元同僚の盟友トラウトとメジャー初対決が実現した。結果は大谷がトラウトを見逃し三振に切って取った。トラウトといえば、大谷がエンゼルスに在籍した2018年〜2023年までともにチームを支えたスター選手。大谷と