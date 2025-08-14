ＹｏｕＴｕｂｅが若いユーザーの保護策の一環で、ＡＩを使用した年齢推定を導入する/Anna Barclay/Getty Images（ＣＮＮ）動画投稿サイトのＹｏｕＴｕｂｅは子どもによる不適切コンテンツの閲覧を防ぐ対策の一環として、ＡＩ（人工知能）を使ったユーザーの年齢推定を１３日から開始する。これに対してユーザーからは、プライバシー問題や使い勝手への影響を懸念する声も出ている。ＹｏｕＴｕｂｅはユーザーが登録時に入力した生年