家族の記憶＜２＞俳優・玉木宏さんと祖父・武雄さん（上）史上最多の犠牲者を出した第２次世界大戦が終結して間もなく８０年となる。戦争体験者が年を追うごとに減っていく中、最も身近な存在である家族は体験者の生きざまや思いをどのように受け止め、語り継ごうとしているのか。家族に刻まれた戦争の記憶をたどる。◇〈露兵二名之墓〉。日本海に浮かぶ西ノ島（島根県・隠岐諸島）の共同墓地の一角に、高さ１メートルほどの墓