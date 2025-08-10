大相撲の元横綱・白鵬翔氏（40）が10日、鳥取市のヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館を訪れ、全国高等学校総合体育大会（インターハイ）相撲競技の団体決勝トーナメントを観戦した。白鵬氏が公の場に姿を現すのは、6月に日本相撲協会を退職して以降初めて。7月中は母国に帰り、国際親善として公式訪問した天皇皇后両陛下らとともにモンゴルの国民的祭典「ナーダム」の開会式に出席するなどしていた。この日は昼頃会場に到着し