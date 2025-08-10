部内での暴力事案が報じられている広陵高校（広島）が2025年8月10日、第107回全国高等学校野球選手権大会（甲子園大会）の出場を辞退した。14日の2回戦で津田学園（三重）と対戦予定だった大会本部は10日、公式サイトで広陵高校の出場辞退について伝えた。「広陵高校から本日10日、出場辞退の申し出があり、大会本部として了承しました。このような事態になったことは大変残念ですが、学校のご判断を受け入れました」暴力事案をめ