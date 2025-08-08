デサントジャパン株式会社が展開するフットボールブランド『アンブロ』は、サッカーをする小学生の保護者を対象に、記録的猛暑のなかでのスポーツ時の暑さ対策に関するアンケート調査を実施した。 約95％の人が夏の暑さへの対策や意識を持っているものの、足元の熱さ対策を行っている人は25％程度にとどまった。人工芝の表面温度は70℃を超えることもあるが、そのような灼熱状態の足元への対策は、意外と見落としがちであることが