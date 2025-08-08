花王株式会社のホームケア事業部は、同社初となる3D探索型ホラーアクション／清掃シミュレーションゲーム「しずかなおそうじ」を、8月8日よりSteamにて無料配信開始しました。配信期間は2026年8月7日までの予定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】プレイヤーは亡き父から相続した別荘を、不動産業者に売却するため、大掃除を行う主人公としてゲームを進めます。掃除を進める中で、台所や各部屋に隠された暗