メンタルによい食事は何か。精神科医の樺沢紫苑さんは「メンタルに重要な役割を果たす栄養素として、米、豆類、肉などに含まれるトリプトファン、それを吸収するためのビタミンB群と糖質、葉酸やマグネシウムがある。これらのメンタルによい栄養素を一食でとれるバランスのよい食事を紹介しよう」という――。※本稿は、樺沢紫苑『精神科医が教える！ 心がスッと軽くなる93の処方箋』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写