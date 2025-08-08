ANA Xは、「ANA PayのVisaのタッチ決済で電車に乗ろう！キャンペーン」を8月1日から9月15日まで実施している。対象の公共交通機関にてANA PayのVisaのタッチ決済を利用すると、合計利用額の50％をキャッシュバックする。キャッシュバックの上限金額は300円。ANAカードから25,000円以上またはANAのマイルから500マイル以上チャージした場合は、キャッシュバック上限金額を500円に引き上げる。法人用、海外用、提携カードは対象外。