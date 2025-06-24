ËÌÄ«Á¯¤ÇÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè8´üÂè12²óÁí²ñ³ÈÂç²ñµÄ¤¬6·î21Æü¤«¤é23Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Æ±ÄÌ¿®¤Ï¡¢²ñµÄ¤Ç¶âÀµ²¸»á¤¬½ÅÍ×±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁÈ¿¥ÌäÂê¡Ê¿Í»ö¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¬ÅÞ¤È³×Ì¿È¯Å¸¤ÎÆ»Äø¤Ç¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÊ¬¿åÎæ¤È¤Ê¤ëÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÂè9²óÂç²ñ¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÄê¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢Îò»ËÅª¤ÊÅÞÂç²ñ¤Î